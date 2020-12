Ajuteadlane Jaan Aru: emotsiooniostude psühholoogilised tagamaad leiab loomariigist 

Miks on raske end palgapäeval raha kulutamisega tagasi hoida ning veelgi raskem järjekindlalt osa sissetulekust hoiustada? Ajuteadlane Jaan Aru tõdeb, et probleemiks ei ole endale aeg-ajalt millegi hea lubamine, vaid pigem palgapäeva saabudes suurte summade kulutamine. „Ajuteadlase jaoks on see täiesti mõistetav,“ tõdeb Aru, kelle sõnul saab nii mõndagi käitumismustrit seletada loomade käitumist jälgides.

Stress ja emotsiooniostud käivad käsikäes

Stressisituatsioonis tasakaal meie ajus muutub, mistõttu on planeerimisega tegeleva ajuosa töö piiratud ning aju proovib leida kiireid, lühiajalisi lahendusi, millel võivad aga olla tõsised ja pikaajalised tagajärjed. „See on justkui surnud ring,“ kirjeldab Aru stressi ja emotsiooniostude suhet. „Stressiolukorras teeme rohkem mõttetuid kulutusi ja halbu otsuseid. Halvad otsused tekitavad omakorda rohkem stressi ja veel halvemaid otsuseid – ka ostukäitumises.“

Aja jooksul aju tasakaal taastub ning alles paari päeva möödudes tuleks kaalutleda, kas otsust on mõistlik teostada. „Sellepärast ei tohiks stressiolukorras tehtud otsust kohe ellu viia,“ selgitab Aru.

Kuidas käitumismustrit muuta?

Käitumismustrite muutmine on Aru sõnul suur pingutus. „Raha säästmine, lastega käitumine, töö tegemine, stressile reageerimine – kõiki neid asju on võimalik muuta, aga see on väga keeruline. Ent mustrite taha ei tohi siiski peitu pugeda, sest käitumise ümberkorraldamine on võimalik,“ innustab Aru ja lisab, et käitumist saab muuta ainult harjutades.