Olmekemikaalid võivad koroonavaktsiini mõju vähendada 

Nii USAs kui ka mitmes teises riigis on inimeste organismist leitud väikeses koguses nn PFAS-kemikaale, mida kasutatakse nakkumatute pannide, veekindlate rõivaste, pitsakarpide jm valmistamisel, kuid mida on seostatud maksakahjustuste, viljakusprobleemide ja isegi vähiga. Teadlased hoiatavad The Guardiani teatel, et needsamad PFASid võivad koroonavaktsiini mõju vähendada. „Selline risk on olemas,“ ütleb Harvardi rahva tervise kooli keskkonnateadlane Philippe Grandjean, kes on varem uurinud PFASi mõju teetanuse- ja difteeriavaktsiinile. Ta leidis, et sellega kokku puutunud lastel oli pookimisega tekkinud antikehade kontsentratsioon märksa väiksem kui teistel. Sama selgus täiskasvanud tervishoiutöötajaid uurides.