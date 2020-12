Mida toob uus aasta? Kümme vingemat tõmbenumbrit turistile  

Kui koroonaoht on seljatatud ootab turiste hulk uusi muuseume ja muid atraktsioone, millest portaal Insider.com valis välja kümme vingemat.

Ameerika filmiakadeemia muuseum

Ameerika filmiakadeemia muuseum pidi Los Angelese nn muuseumimiilil ajaloolises May Company Buildingus avatama juba tänavuse Oscari-gala järel, kuid nüüd on uueks tähtajaks kuulutatud 30. aprill. Tegu on esimese suure muuseumiga USAs, mis on pühendatud filmikunstile, -teadusele, -ärile ja ajaloole.