Kas mu pakiautomaati tellitud kingitused ikka jõuavad pühadeks kohale? Teenusepakkujad: tulge pakkidele kiiresti järele! 

Koroonaviirus on seadnud elule olulisi piiranguid ning see ei ole loomulikult mööda läinud ka ostlemisest. Mida rohkem inimesed füüsilisi kauplusi väldivad, seda enam tehakse oste veebikaubamajadest ning tellitakse kaubad pakiautomaati. Viimane on aga mitmel pool ja paljudel inimestel probleeme valmistanud. Uurisime teenusepakkujatelt, kuidas nad tänases olukorras toime tulevad ja kas hilised päkapikud ikka jõuluks pakid kätte saavad.

Omniva meediasuhete juht Mattias Kaiv tõdeb, et november ja detsember toovad igal aastal uusi pakirekordeid ning tänavusele jõuluhooajale on lisaks koroonapandeemiale suurt mõju avaldanud ka erinevad ostupäevad (e-smaspäev, must reede jt). „Kui võrdleme mustale reedele järgnenud nädala algust möödunud aasta sama perioodiga, siis näeme, et tänavu on pakke ligi 50% rohkem,“ illustreerib Kaiv ja lisab, et lõviosa neist saadetistest jõuab klientideni pakiautomaatide kaudu. „Kõik senised pakirekordid on taas kord ületatud ning sarnane olukord jätkub kahtlemata jõuludeni.“