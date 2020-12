Omnivas pettunud klient: mu pakk suunati pakiautomaadi asemel postkontorisse

"Postkontorist on paki saamiseks vaja id-kaarti ja mu naist. Naine on ju maal, mistõttu jääb pakk saamata. Lapsel on sünnipäev järgmisel nädalal. Pean planeerima nüüd ühe erilise sõidu naise jaoks, et me paki ikka kätte kuidagi saaksime. Aga miks kogu see trall? Ma ise ju valisin, et soovin pakiautomaati, mitte postkontorit. Meie tuttavate seas on olnud koroonaviirusesse nakatunuid ja püüame ise vältida rahvarohkeid kohti. Nagu seda on ka postkontor. Miks pean saastama keskkonda nüüd maskiga, sest mu pakk on kontoris?! Ja veelgi olulisem on see, et automaadist oleks pakk käes, aga postkontorist mina ei saagi pakki kätte. Mind on haneks tõmmatud," leiab ta.