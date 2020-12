Maitsev kohv ühe nupuvajutusega ehk Millist täisautomaatset kohvimasinat osta? 

Kohviarmastajale võivad ühed parimad hetked päevas olla just need, mil saab nautida maitsvat kohvi. Kui kodus on hea kohvimasin, ei peagi selleks kohvikusse minema. Kuidas aga leida endale just see õige täisautomaatne kohvimasin?

Astudes sisse mõnda elektroonikapoodi või kohvimasinate müügisalongi, võib seal näha suures valikus erinevaid täisautomaatseid kohvimasinaid. Kuna hind on neil üsna krõbe, tahaks kohe teha õige valiku, et pärast ei peaks kahetsema. Valikukriteeriume on aga palju ja suuresti sõltub sellest ka masina hind! Üritame teha sulle õige masina leidmise lihtsamaks.