GALERII | Eesti inimesed näitavad, kuidas jõulukinke pakkida 

„Jõuluootus ja kingituste pakkimine mulle väga meeldivad. Tavaliselt võtan selleks alati mõnusa aja hea muusika ja piimakohviga ning kindlasti pean ma siis üksinda kodus olema. Minu kingipakid on mõne jaoks kindlasti väga igavad, sest kasutan pakkimiseks peamiselt jõupaberit ja takunööri. Pruun jõupaber on minu lemmik! Eelmisel aastal said mõned kingid ka musta värvi paberi. Mulle meeldib selliste pakendite lihtsus ja see, et need minu kuuse, kodu ja ennekõike mu endaga sobivad. Mulle meeldivad pakid sageli hoopis rohkem kui see, mis kingipaki sees on.