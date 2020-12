Tee ise 6 vahvat ideed, kuidas kuusk põnevalt jõulurüüsse sättida Laura Karro , täna 05:25 Jaga: M

GALERII

Paberist piparkoogimajade paraad. Foto: Laura Karro

Enda tehtud kuuseehted on alati erilised, ükskõik kui lihtsad need on, eriti kui saad teha kaunistusi perega. Jõulueelsel ajal ehete meisterdamine annab näputöö ajal ka mõnusa mediteerimisvõimaluse ja hetke, et sättida mõtted pühadelainele.