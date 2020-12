3 isemoodi jõulupärga: valmista toorik ning lisa just seda, mis sind kõnetab 

Kui öeldakse, et jõulud on imede aeg, siis paljude jaoks viivad miraaklid tagasi lapsepõlve! Nii pole üllatus, et läbi aegade on kuusekaunistustena kõige popimad olnud lapselikud esemed: läikivad kuuski vedavad autod, sulnid inglid ja naerusuised piparkoogimehekesed. Kes tahab rõhutada pühadeaegset nostalgiat, võib pärja sisse istuma panna mõne armsaks saanud kanni. Koos kuuseokstega on see lihtne, ent meenutusi täis kaunistus.