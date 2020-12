PROOVIME JÄRELE: kas sidruniõli eemaldab mikrolaineahjust tõrksa rasva? 

Leota nõudepesusvamm seebivees läbi, tilguta peale pisut sidruni aroomiõli ja pane komeks minutiks täisvõimsusel mikrolaineahju. Märjast käsnast eraldunud veeaur pehmendab seintele kinni jäänud toidujäägid. Et aur saaks veel paremini oma tööd teha, tuleb ahjuuks veel paar minutit kinni hoida. Lõpuks tõmba seinad kuuma svammiga üle.

Lubatud on veel, et sidruni eeterlik õli kaotab ahju jäänud toidulõhna. Seda paraku ei juhtu. Kööki heljuma jäänud sidrunilõhnas on ühtlasi tunda toidurasvade nooti.