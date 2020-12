Ekspert annab nõu: kas pereliikme surma puhuks koguda raha hoiusele või teha elukindlustus? 

Rahasumma, mida on vaja lähedase töövõimetuse või surma korral, on paratamatult suur. „Kiiresti tagab sellisteks olukordadeks rahalise toe elukindlustus, mille lepingut sõlmides võib end kohe kaitsta näiteks 50 000 euro väärtuses,“ selgitab Reinmann. „Selle summa kogumiseks pangakontole läheks 83 aastat, kui igakuine panus on 50 eurot.“