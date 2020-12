RAHA PÖÖNINGUL | Just praegu on parim aeg panna müüki seisma jäänud kunstpärg! 

Klassikaline jõulupärg valmistati okaspuuokstest, punastest paeltest ja küünaldest. Kuusk ja mänd sümboliseerivad elu võidukäiku – need toovad majja õnne ja õitsengu. Lisaks usuti, et säravad kellad, millega pärga kaunistatakse, ajavad eemale kurjad vaimud ja on omamoodi amuletiks.

Tänapäeval kasutatakse pärja valmistamiseks mitmesuguseid, kaasa arvatud kunstmaterjale. Kuna jõulud pole enam kaugel ja paljudel pole aega jõulupärja tegemist ette võtta, tasub pööningul kasutuna seisev kunstpärg müüki panna. Aga mis hinda saaks selle eest küsida?

5.00–15.00 eurot

Facebooki Marketplace’is on müügil kaks pärga. Odavam neist asub Viljandis ja maksab 3 eurot – see on punaste ja hõbedaste kuulide ning kollaste lintidega. Teine, vaid jõulutuledega kaunistatud kunstpärg asub Tartus ning maksab 9 eurot.

Kõige rohkem leiab jõulupärgasid aga oksjoniportaalist Osta.ee, kus neid on pakkumises kümmekond. Kõige odavamad tagasihoidliku väljanägemisega lihtsad käbidega kaunistatud pärjad, mille müüja asub Lääne-Virumaal, maksavad 5 ja 7 eurot, kohe välja ostes vastavalt 10 ja 15 eurot. Värskema välimuse, aga vaid küünaldega kaunistatud pärja eest küsitakse portaalis kohe välja ostes 10 eurot.

25.00–30.00 eurot