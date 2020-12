Kuulikeste uus elu ehk Tee ise ainulaadsed vintage-jõuluehted! 

Neid isikupäraseid kuulikesi saate riputada kuusele ja panna lauakaunistuseks. See on ka unikaalne kingitus oma lähedastele ja tuttavatele.

1. Veenduge, et kuulid on puhtad ja kuivad. Kandke õhukese kihina kuulile värv ja laske sel kuivada. Olenevalt värvist ning kuuli materjalist, tuleb värvi kanda 2–3 kihti. Jälgige, et eelmine kiht oleks korralikult kuivanud. Selleks varuge aega või kasutage käsitööfööni.

2. Kui värvikihid on kuivanud, valige sobiv silikoonvorm ja täitke see tihedalt voolimissaviga. Võtke kujund vormist ettevaatlikult välja, katke selle põhi õhukese liimikihiga ning asetage kuulile soovitud kohta. Pange tähele, et detail ei nihkuks paigast, muidu jäävad liimiplekid. Kui see ikkagi juhtub, saate kasutada sädelusi, et vigu varjata.