ÜHE PILDI LUGU | Džässpianist Joel Remmel jõuluõhtust: lapsepõlves oli see üks kolmest päevast aastas, mil võisime kasvõi öö läbi üleval olla 

Millal see perepilt tehtud on?

Meil on isa poolt küllaltki suur ja kokkuhoidev suguvõsa – vanaisal on nimelt jätkuvalt elus ka viis õde! Lisaks pildil olijatele on meie lähiringis ka onu pere. Kuigi aja möödudes on ühiseid koosviibimisi vähemaks jäänud, on need alati tähenduslikud. Tuleme kokku nii rõõmsatel kui ka rasketel hetkedel. Usk ja kokkuhoidev pere on mulle ellu kaasa andnud turvatunde.

Meie kokkusaamised on enamasti jutukad ja hoogsad, teeme nalja ja naerame, aga selle kõrval on tasakaaluks ka mõtlikum pool, mis peegeldub vanaisa näost. Kui perekondlikku armastust on võimalik pildile jäädvustada, siis usun, et selle fotoga on seda tabatud. See pilt äratab minus ka mälestused lapsepõlvest Viljandis, kus asendamatu roll armastuse ja hoole kehastumisel oli mu vanaemal. Kahjuks lahkus ta meie hulgast juba rohkem kui 20 aastat tagasi.»

Koos nii rõõmsatel kui ka rasketel hetkedel: Usk ja suure pere tugi on andnud Joelile ellu kaasa olulise turvatunde. Pilt on tehtud jõuludel 15 aastat tagasi. Foto: Erakogu

Mida tähendavad jõulud sinu jaoks?

Joel: «Jõulud on ja jäävad nii minu kui ka kogu mu pere jaoks Jeesus Kristuse sünni tähistamise pühadeks. See on usuelu mõttes üks fundamentaalsemaid sündmusi. Vaatamata sellele, et meie kultuuriruumis on jõulud kommertsialiseerunud ja on kaalukaid argumente, et Jeesuse sünniaeg pole üldsegi detsembris, on kõikidest küsitavatest detailidest selle ümber olulisem jõulupühade sõnumi sisu: tänulikkus nii üksteise kui ka laiemalt elu eest.»