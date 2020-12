Suhtenõustaja Tiina Tiitus: „Kuidas olla õnnelik? See on küll väga lihtne – lihtsalt otsusta, et oled!“ 

Mida arvab suhtenõustaja Tiina Tiitus inimestele nii tavapäraselt olulistel teemadel nagu armastus ja armukadedus või kuidas olla õnnelik, hea lapsevanem või saada hakkama põlvkondadevaheliste erimeelsustega.

Kuidas tean, kas oskan üldse armastada?

Armastus on meie olemuses, seda ei ole võimalik õppida. Kui on janu, siis tead, kuidas juua, kui nälg, siis tunned ära söögi. Armastus on sama meie hingele, ta on alati olnud ja kõik tunnevad selle ära. Vahel on vaid takistusi, kus me ei luba endal seda mõnusat, sooja, inspireerivat ja vabastavat tunnet tunda, kuid neist tuleb läbi vaadata.