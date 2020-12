10 vahvat nõksu, kuidas luua koju jõulutunnet 

Kingituste pakkimine on põnev ja loominguline, aga kahju, kui need pakuvad imetlemisrõõmu vaid üheks õhtuks. Kuusealuste või kingikotti sattunud kompsude kõrval seo lehvid ka diivanipatjadele. Olgu su püürid hallid, sinised või punased – pael muudab need hetkega jõululikuks.

Kuigi öeldakse, et mõnusaid ja sooje pleede pole kunagi palju, eriti jõuluajal, võid teinekord ikkagi märgata, et neid on saanud liiast. Et kõigile päevatekkidele korraga rakendust leida, mähi need patjade ümber. Selleks sobivad hästi padjast umbes neli korda suuremad ruudukujulised pleedid. Mida krobelisem kangas ja tihkem võte, seda paremini padi embuses püsib.