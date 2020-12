Nipid Etiketi asjatundja selgitab: kalmistul käies pea kinni neist kirjutamata reeglitest! Kristiina Sika, ajakiri Tiiu , täna 17:12 Jaga: M

Surnuaias ollakse omaette ja lubatakse ka teistel olla, nii kehtivad seal oma kirjutamata reeglid. Foto: Aldo Luud

Käisin täna hommikul esivanemate haudasid korrastamas ja süütasin nende mälestuseks küünla. Koju tulles jäin ma mõttesse. Neil aastail, kui olen surnuaias käinud, on mul enamasti vedanud. Kalmistul on valitsenud vaikus ja väärikus, mis on sellele kohale omane. Kahjuks on olnud ka mõrupille.