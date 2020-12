10 vahepala jõuluampsudele ehk Mida lisaks söömisele jõuluõhtul veel teha? 

1. Kelle käsi see on?

Olgugi et see mäng passib lauale igal ajahetkel, on ehk just tänavu paslik pereliikmetel letile tuua sellest aastast enim meelde jäänud eredam hetk, tegu või mõte. Enda avamine laseb jutuajamisel sügavamaks minna ja ühendab teid perena veelgi lähedasemaks.