10 suurepärast põhjust, miks olla iga päev tänulik 

Oled hoolivam ja vähem isekas

Tihti tiirleb maailm ainult meie enda vajaduste ja soovide ümber. Otsides ümbritsevast head, mille eest tänulik olla, õpid rohkem märkama oma ümbrust ja sellest ka hoolima.

Oskad olla õnnelik just praeguses hetkes

Väga vähestel inimestel on olemas kõik, mida nad tahavad. Enamikul meist on pikk soovide nimekiri, mis ei pruugi kunagi täituda. Jõukuse ja asjade taga ajamine ei tee aga kedagi õnnelikuks. Pigem suurendab see rahulolematust, stressi ja oskamatust nautida lihtsaid asju.

Parem on olla tänulik asjade eest, mis on sulle just praegu olulised. Osates olla tänulik, muutub ka edu tähendus.

Tuled raskete hetkedega kergemini toime

Kindlasti tuleb lasta endal tunda kurbust, pettumust ja südamevalu, aga kui näed neist tunnetest ka kaugemale, saab selgeks, et nii mõnigi sündmus või inimene on tulnud sulle midagi õpetama. Kui oled harjunud leidma ka pisikesi õnne- ja tänulikkusehetki, on sul tagasilööke tunnistades lihtsam edasi liikuda.