Detsembris tee nii: kuula häid laule ja saateid, söö mandariine ning kata üks uhke jõululaud! 

Mandariin on tsitruseliste perekonda kuuluv hariliku mandariinipuu vili, mis on oma nime saanud Mauritiuse saarelt, ühelt vilja päritolumaalt, kus kohalikud kutsusid neid „mandaraks“.

Klementiin on hariliku mandariinipuu üks sortidest, nimega ‘Clementine’. Klementiini kutsutakse ka Alžeeria tangeriiniks. Peamiselt sileda ja läikiva koorega viljad on magusamad ja mahlasemad kui mandariinid ning peaaegu seemnevabad. Klementiine ostes vali pigem väiksem vili, sest need on üldjuhul magusamad.