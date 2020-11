VÄRSKES NIPIRAAMATUS | Suhtenõustaja Tiina Tiitus: „Halva suhte kaela aetakse tihti kõik maailma raskused, kuigi tegelikult on probleem hoopis inimesel endal!“ 

Ajakirja avaloos tuletab suhtenõustaja Tiina Tiitus (53) meile meelde, et halva suhte kaela aetakse tihti kõik maailma raskused, kuigi tegelikult on probleem hoopis inimesel endal, mitte paarilises ega suhtes. „Lihtne on ju süüdistada seda, kes lähedal on. Siiski enamasti on suured hingepiinad saanud alguse juba lapsepõlvest, ajast, mida inimene isegi ei mäletagi.“