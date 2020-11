Suhtenõustaja Tiina Tiitus: „Ütlesin mõttes välja, et tahan õnnelikku suhet, ja selle ma sain!“ 

Nõustaja Tiina Tiitus on nagu müüdimurdja. Ta väidab, et pea kõik, mida armastuse kohta teame ja usume, ei vastagi tõele. Kasvõi see, et armastus ei tähenda automaatselt ka seksi!

Tiina Tiituse (53) nimi oli aastatuhande vahetuse paiku pidevalt moe- ja iluajakirjade lehekülgedel. ERKIs moe eriala lõpetanuna ronis ta karjääriredelil aina edasi. Ta lõi endanimelise moestuudio, kus tegi riideid naistele ja ka ülikondi meestele, lisaks oli tal palju reisimist pakkuv ja hästi tasustatud amet Kaubamajas.

Eduka elu varjupooleks oli aga kurb eraelu. «Ma olin suhetes, kus mind ei tahetud, palju oli platoonilist armastust, mis jäi vastuseta,» räägib Tiina. «Õnneks lõpuks mõistsin, et ei taha nii elada. Ütlesin mõttes välja, et tahan õnnelikku suhet!»