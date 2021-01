PAUKUV PAKANE | Kütmise ABC: millal on ohutu siibrit sulgeda ja teised olulised küsimused 

Ohutuse alus on korras küttesüsteemid. Et võiksid rahuliku südamega kütta ja sooja nautida, lase kutsetunnistusega korstnapühkijal kolded, lõõrid ja korstnad üle vaadata. Tõsisemate murede korral tasub nõu küsida pottsepalt, kes oskab vajadusel parandustöid teha ja ahjude, pliitide ning kaminate ohutuse teemal nõu anda. Korstnapühkijal ja pottsepal peab kindlasti olema kutsetunnistus. See annab maja- või korteriomanikule kindluse, et spetsialistil on vajalikud teadmised ja ta tunneb õigeid töövõtteid.

Kuivad ja ühtlased halud

Et vältida liigse suitsu tekkimist süütamise hetkel, süüta puud alati pealt. Vähesel määral eralduv suits võimaldab tulel kiiresti areneda, mis omakorda põletab algfaasis rohkem gaase ja muid jääkaineid.

Oluline on meeles pidada, et kütteseadme siiber tuleb kogu kütmise ajal hoida täiesti avatud asendis, et põlemisel tekkivad mürgised gaasid, ka vingugaas, saaks korstna kaudu koldest väljuda. Samuti on oluline, et kogu kütmise ajal oleks õhu pealevool põlemiseks piisav: vanemat tüüpi ahjude puhul, kus kolde all puudub tuharuum, peab õhuavadega koldeuks olema suletud, kuid välimine uks piisavalt avatud. Uuemate kütteseadmete puhul tasub kindlasti järgida kasutusjuhendit.

Ära kiirusta siibrit sulgema

Kui koldesse on jäänud ainult hõõguvad söed, tuleb need läbi segada ja lükata ühtlase kihina ahju koldepõhjale laiali. Seejärel peab sulgema ahju välisukse ja moodsama ahju puhul ahjuukse õhuavad. Siibri sulgemisega ei tohi kiirustada – kõige ohutum siibri sulgemise aeg on siis, kui söed enam ei hõõgu ja need on täiesti tumenenud. Pärast ahjuukse sulgemist kulub selleks umbes 20 minutit.