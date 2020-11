MIDA EKSPERDID ÜTLEVAD: kas praegu oleks kaval puhkusereisi broneerida? 

Saaks ometi reisida, on tänavu õhanud miljonid inimesed. Nüüd, kus koroonavaktsiinid silmapiiril paistavad, tundub olevat õige aeg järgmise aasta reisi broneerida. On see mõistlik? Ja millised on kuumimad sihtkohad?

Firma Caxton uurimuse järgi kavatseb kolmandik inimesi 2021. aastal endale korraliku välismaareisi kinkida. Mõned reisieksperdid soovitavad juba praegu reisi broneerida, sest koos koroonavaktsiinide saabumisega hakkavad reisipiirangud ilmselt kaduma ning lennupiletite hinnad võivad tõusta. Ent kas praegu on üldse mõistlik seda raha välja käia, analüüsib Briti leht Daily Mail.