„LOOMAARST TASKUS“ | Kuidas hirmunud kassile õigeaegne arstiabi tagada? 

Mõlemad kogenud arstid tunnistavad, et nii loomaarste kui kassiomanikke peab veel harima ja ette valmistama, et tekiks vastutus, et hoolikas kassiga ümberkäimine on vajalik. See vähendab stressi ja annab parema võimaluse saavutada eesmärk ehk adekvaatne veterinaarabi. Stress võib viia hirmuni ja hirm agressiivse käitumiseni ning siis on kassiga juba praktiliselt võimatu toime tulla ning kass võibki ravita jääda.