Räätsadel rappa: proovi järele, mis tunne on pardil soos 

Plärts, plärts! Jalgealune õõtsub ja vetrub ning esialgu näeb liikumine Kakerdaja rabas tõesti üsna kakerdamise moodi välja. Räätsaninad peavad olema natuke väljapoole pööratud. Plärts, plärts! „Mõtle, partidel on kogu aeg niimoodi,“ tähendab terane matkasell.

Ühel rõskel novembripäeval koguneb RMK Noku lõkkekohta Kakerdaja raba veerel reibas seltskond. „Kas olete valmis omadega rappa minema?“ pärib matkajuht.

Vastuseks kostab üksmeelne „jaa“. Me läheme hea meelega rappa – räätsamatkale. See on nimelt üks turvalisemaid ja tervislikumaid vaba aja veetmise viise, mida saaks endale lubada isegi eriolukorra ajal.