KÜTUSEHINNAD TÕUSUTEEL | Eksperdid: olulise tõuke hinnatõusule on andnud optimism koroonaviiruse vaktsiinide kohta 

AS Alexela juhatuse liige Alan Vaht selgitab, et sellel on kaks suurt põhjust: esiteks on kütuste maailmaturuhinnad tõusnud viimaste nädalate positiivsetest uudistest COVID-19 vaktsiiniga seonduvalt ning teiseks on turgudel ootus, et järgmisel nädalal toimuval OPECi kohtumisel võidakse kehtivaid naftakärpeid alates uuest aastast kolmeks kuni kuueks kuuks suurendada. „Mõlemad mõjud kokku on tõstnud kütuste maailmaturuhindu ning kahjuks on turgude ootus kütusehindade edasiseks kasvuks kirjutatud sisse ka kütuste tulevikuhindadesse,“ ütleb Vaht ja lisab, et toornafta Brenti hind on ainuüksi novembrikuu jooksul tõusnud 22% ning on saavutanud viimase kolme kuu kõrgeima taseme.

Olerexi sisseostu- ja logistikajuht Anton Šafrostin märgib, et lisaks rahvusvahelistele uudistele, eelkõige poliitilise olukorra stabiliseerumisele Ameerika Ühendriikides ja ravimifirmade vaktsiinide edukatele katsetustele mõjutab lõpphinda tanklas ka Eesti kohapealne tihe konkurents. „Diislikütuse hind langes käesoleva aasta mais Eestis rekordiliselt alla ühe euro. Tegemist oli läbi aastate ühe suurima hinnalangusega ja tingitud oli see eelkõige diislikütuse riigipoolsest aktsiisilangusest. Järgneva poole aasta jooksul on maailmaturu hind kasvanud umbes 13 senti, Eestis vaid 4 senti,“ selgitab Šafrostin ning lisab, et kütusemüüjatevaheline tihe konkurents Eestis on hinnatõusu mitu kuud edasi lükanud, kuid nüüd liigub diislikütuse jaehind Eestis vastavusse maailmaturuhinnaga.