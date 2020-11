VÄRSKE UURING PALJASTAB: jõulukinkide ostmine e-poodidest on kõige populaarsem just nende inimeste seas 

Uuringufirma Norstati poolt oktoobris läbi viidud uuring inimeste jõuluostude tegemiste kohta Balti riikides näitas, et tänavu ostab juba 16% eestlastest kingitusi ainult veebist. Neist 3% teeb seda esimest korda, selgitades seda Covid-19 pandeemia ning soovitustega vältida avalikke kohti ja jääda koju. Uuring näitas ka seda, et 57% küsitlusele vastanud inimestest ostab kinke nii veebist kui ka füüsilistest poodidest, kui olukord on stabiilne ja poodides ostlemine on ohutu.

See-eest ainult 21% vastanutest teeb oma jõuluostlemise ainult füüsilistes kauplustes, nendest kõige suurem osakaal ehk umbes pooled on 60–74-aastased elanikud. Nooremate seas ainult kauplustest kinkide ostmine nii populaarne ei ole: vanuserühmades 18–29 ja 30–39 ei ületa see 10%-i.

Mehed ostavad rohkem veebist kui naised

Vanuserühmas 30–39 on kingituste ostmine internetist iga-aastane traditsioon ja 20% vastanutest jätkab seda ka edaspidi. Vanuserühmas 40–49 on see arv veidi väiksem ehk 12%. Üllatuslikult ostavad kinke veebist rohkem just mehed kui naised (14% vs 12%).

„Igal aastal näeme, et inimesed valmistuvad jõuludeks üha varem. Näiteks tänavune vallaliste päev 11. novembril tegi rekordmüügi ja ületas isegi eelmise aasta musta reede müüginumbrid. Sel päeval ostsid meie kliendid kolmes Balti riigis kokku umbes 50 tuhat toodet,” avaldab Kaup24 klienditeeninduse juht Berit Baluta.

Ta lisab, et kliendid tunnevad peamiselt huvi parfüümide ja kosmeetika, samuti lastekaupade, näiteks mänguasjade ja mängude vastu. „Väga populaarsed on ka erinevad jõulukaunistused ja sisekujundusega seotud tooted. Meie statistika näitab, et kõige kiiremini kasvab moekategooria: riided, kingad ja aksessuaarid. Kõik need võivad olla täiuslikud jõulukingitused,“ loetleb Baluta klientide lemmikuid.