LÕPUKS OMETI! Abiks alkoholisõpradele: mitu õlut-viina pead Lätist ostma, et reis kasulik oleks

Selline kogus alkoholi võib kasumlikuks muuta juba ka reisi üle mere. Foto: Aldo Luud

Teadus teeb aastal 2020 märgatavaid edusamme. Inimestele saab üha rohkem selgeks tehtud, kas maailm on lame või miks võiks maski kanda. Nüüd on lahenduse saanud järgmine kõiki vaevanud küsimus, et kui ma elan Tartus, Kohtla-Järvel või Viinistus, siis mitu õlut ja viina peaksin ostma, et Lätis käik kasumlik oleks.