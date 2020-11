Keili Sükijainen musta reede hullusest: lihtsalt odava hinna pärast ma asju kokku ei osta! 

„Mul on igal kuul tehtud kindel kulude ja tulude tabel, millel hoian kogu aeg silma peal, et saada aru, mida ma oma rahaga teen,“ räägib Keili, et on viimastel aastatel seda tabelit tublisti jälginud ja sellise majandamisega paljusid ootamatuid kulutusi vältinud. „Tänu sellele mõtlen ka enne ostu tegemist kaks korda, kas seda on ikka vaja,“ arutleb naine, et raha-tuleb-raha-läheb tüüpi laristaja ta pigem ei ole.

Ostes emotsioone

Küsimusele, mille peale oleks ta alati nõus kulutama, vastab naine konkreetselt: „Emotsioonidele! Ma olen seda meelt, et ükski materiaalne asi ei tee sind pikas plaanis nii õnnelikuks kui hea tuju ja mälestused, mis kaasnevad ägedate kogemustega,“ on Keili veendunud, et maailma avastamine ja reisimine on tema jaoks see, mille peale alati rahakotti võib avada.

Lisaks on Keili suur allahindluste fänn, aga seda ainult netipoodides. „Kuskil kaubanduskeskuses inimeste vahel trügida ma absoluutselt ei jaksa, aga kui me räägime mõne tehnikavidina või kleidi tagaajamisest veebiavarustes, siis olen ma esimene inimene järjekorras!“

Tänavune aasta on teda peaaegu täielikult veebis ostmise peale ümber õpetanud ning viimasel ajal teeb Keili lausa 90% oste veebist. „Nii lihtne on ju! Üldiselt on toit ainus asi, mida ostan füüsilisest poest, aga seda ka ainult siis, kui ma avastan liiga hilja, et külmkapis haigutab tühjus ja ma pole jõudnud e-poodi tellimust saata,“ räägib Keili ja lisab, et praegusel ajal ei olegi väga soovi poodi minna. „Ma usun, et kui me kõik hoolime nii enda kui teiste tervisest, siis läheb koroonapandeemia meist ka kergemini mööda ja saame kõik kiiremini tagasi tavapärase elu juurde.“

Asjad teisele ringile