NÄHTAMATU PRÜGI: ühe sülearvuti tootmisel tekib 1,2 tonni jäätmeid, mida sa kunagi ei näe 

„Nähtamatud jäätmed kõlab natuke muinasjutuliselt, kuid tegemist on täiesti reaalse probleemiga: iga uue asja tootmisel tekib alati hulgaliselt jäätmeid, mida tarbija kunagi ei näe. Tihti on aga nähtamatute jäätmete keskkonnamõju suuremgi kui vana ja katkise toote käitlemine,“ sõnab Keskkonnaministeeriumi asekantsler Kaupo Heinma .

Nähtamatud jäätmed – mis need veel on?

Iga uue asja tootmiseks kasutatakse hulgaliselt toormaterjale: naftast puiduni ja erinevatest metallidest puuvillani, lisaks kulub alati vett ja energiat. Nii tekib tootmise käigus suur hulk jäätmeid, mida me kaupa ostes ei näe ega sageli teagi, et need olemas on. Neid jäätmeid nimetatakse nähtamatuteks jäätmeteks ning reeglina on nende keskkonnamõju suuremgi kui vana ja katkise toote käitlemisel tekkiv. Näiteks hinnatakse, et uue sülearvuti tootmisel tekib nähtamatuid jäätmeid ligi 1,2 tonni.