VIDEO | Andres Kõpper ehk NOËP depressioonist: vaevlesin aastaid sundmõtete küüsis ega saanud aru, et see on haigus 

Andrese sõnul oli ta juba noorena melanhoolne. „Kuni kooli alguseni olin lõbus ja õnnelik laps, kuid kui vaadata pilte, mis on tehtud alates minu kooliminekust, siis on näha, et olen kogu aeg nutuse näoga,“ selgitab mees ja lisab, et tõsisemad probleemid tekkisid tal noore täiskasvanuna. Ka Getter tõdeb, et tema esimesed depressiooni nähud ilmnesid täiskasvanuks saades. Sümptomitena toob naine välja närvilisuse, väsimuse ning imelikud kõhu- ja peavalud. „Alguses arvasin, et tegemist on lihtsalt stressiga, kuid see periood aina pikenes ja õige pea mõistsin, et see ei ole okei,“ kirjeldab Getter.