Nipid PÄÄSTA VÄÄRT KINDAD! Selle õpetuse abil saavad nahkkindad värske ilme Liis Ilves, Naisteleht , täna 06:00

Pindvärvitud sile nahk on kõige tugevam ja niiskes kliimas kõige vastupidavam. Foto: Roger Bradshaw / Unsplash

Kui armastad jahedal ajal kanda nahkkindaid, oled tõenäoliselt märganud, et need kipuvad väga kergesti määrduma. Siin on sulle seitse soovitust, kuidas lemmikud taas puhtaks saada.