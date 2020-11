MUSTA REEDE OOTUSES! 4 nippi, kuidas välismaa e-poodidest turvaliselt kaupa tellida 

Vali usaldusväärne kaupleja

Samuti tasub jälgida, kas veebipood on avaldanud kontaktandmed ehk e-maili, telefoni, aadressi ja asukoha ning kas on aru saada, mis riigi ettevõttega on tegu. „Kindlasti tasub googeldada, sest internetiotsingusse e-poe nime lisades võib leida nii positiivset kui negatiivset tagasisidet. Kui tegemist on petturiga, siis leiab tavaliselt lehekülgede viisi negatiivset tagasisidet,“ selgitab Väät.

Kindlasti tasub enne ostu sooritamist vaadata üle, milliseid makselahendusi pakutakse ning kas e-poe domeeniribal on e-poe aadressi juures tabaluku märk kinni või lahti. Kui see on lahti, siis on veebipoes ostu sooritades sisestatud andmed kõik ebaturvaliselt kaitstud.

Maksa turvaliselt ja endale kasulikult

Kõik e-poed pakuvad mitmeid makseviise, kuid võimalusel tasub eelistada turvatud makselahendust PayPal või krediitkaardimakset, millel on 3D autentimine. „Krediitkaardiga välismaises e-poes maksmise suur eelis on see, et kõik võimalikud riskid võtab enda peale pank, mitte kaardi omanik. Seega on valetehingu või pettuse puhul lihtsam tehingut tagasi pöörata ja kiiremini raha tagasi saada,“ selgitab Inbanki kaartide valdkonna juht Mari-Liis Küppar.

Kuna paljud maksepettused on seotud krediitkaardiandmete varastamisega, töötati selle vältimiseks välja 3D autentimine, mis lisab e-poes maksmisel ühe lisakihi. „3D autentimine tähendab sisuliselt veel ühte autentimise ringi, et veenduda, et ostu teeb õige inimene. Näiteks tuleb sisestada eraldi veebiaknas turvakood, mis on saadetud inimese telefoninumbrile. Kui keegi on andmed varastanud ning sulle tuleb telefoni SMS kinnituskoodiga, kuid sa hetkel ostlemas ei ole, siis on suure tõenäosusega keegi teine sinu eest kaarti kasutamas,“ selgitab Küppar ja soovitab riski minimeerimiseks maksekaartidele lisada ka päeva- ja kuulimiidi.