Lugeja mure: naabri kass hulgub ööpäev läbi minu õuel ja tahab tuppa tulla! Mida teha? 

Õhtulehe toimetusse on jõudnud südamlik kiri, milles kodanik väljendab oma muret naabri kassi pärast, kes ometi ei ole kodutu, aga keda tuppa siiski ei lasta. Nii veedabki kiisu juba teist aastat talve õues, istudes naabermaja aknalaual toasooja oodates. Uurisime Eesti Loomakaitse Liidust, mida sellises olukorras teha, kui süda looma pärast valutab.

„Elame Tallinna külje all ühes uuemat sorti külas, kus mu naabril on umbes 7-8aastane kass. Kui aastaid tagasi siia elama kolisime, kiindus kass kohe meie peresse ära ning on seda tänaseni. Ta pikutab väga sageli meie terrassil, aknalaudadel, ukse ees ning kevadel-suvel, kui uksed-aknad avatud, kipub ka tuppa,“ kirjutab lugeja (isik ja asukoht toimetusele teada), et kass on ka nende perele väga armsaks saanud, kuna tegemist on ilusa ja sõbraliku loomaga.