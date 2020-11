MIINUSKRAADID TULEKUL! Kui kaua elektriliste tõukeratastega veel sõita saab? 

Linnapildis enim tuntud roheliste Bolti rataste kohta ütleb Bolti pressiesindaja Jaan Lašmanov, et konkreetset lõpukuupäeva ettevõte tõukerataste hooajale pannud. „Tõukerattad jäävad tänavatele seniks, kuni ilm lubab ja kasutajad nendega aktiivselt sõidavad,“ täpsustab ta ning jätab hooaja lõpu tingimused lahtiseks.

Hetkel on Tuulel linnaosavalitsuste poolt luba opereerida käesoleva aasta 1. detsembrini, kuid Merisalu sõnul on teenusepakkuja jooksvalt esitamas täiendavad taotlusi käesolevate lepingute pikendamiseks, et võimalusel opereerida võimalikult kaua ning paindlikult.

Kolmas teenusepakkuja Prime (Powered by Bird) teatas hooaja lõppemisest 28. oktoobril oma sotsiaalmeediapostituses: „Meie elektriliste tõukerataste hooaja algusest pärast eriolukorra lõppu ja möödunud soojast suvest on saanud juba jahe sügis. Suve jooksul on kümned tuhanded avastanud enda jaoks Birdi tõukerataste häid omadusi. Anname oma kasutajatele teada, et oleme lõpetanud selle aasta tõukerataste hooaja ja oleme taas meeleolukateks sõitudeks saadaval järgmise aasta kevadel!“.

Elektritõukerattaga sõites pea meeles: