PÕNEV VÄLJAKUTSE | Lihtne nipp, kuidas aastaga täpselt 1378 eurot koguda?  

Tabelis on summad küll dollarites, kuid eurodesse ümber arvestatuna ei muutu midagi. Foto: ekraanitõmmis thesimpledollar.com lehelt

Alusta kogumist aasta esimesest nädalat, nii et paned kõrvale ühe euro. Teisel nädalal kaks eurot, kolmandal kolm jne, kuni aasta viimasel nädalal läheb kogumisfondi 52 eurot. Trikk peitub selles, et aasta alguses on kogumine väga lihtne – paari eurot ei ole ju sugugi keeruline kõrvale panna. Summa suurenedes oled kogumisega juba harjunud ning tõenäosus, et selle pooleli jätad, on seega väike.