FOTOD | LATERNAMATK HINGEDEKUU ÖÖS: Sitsi tänav pole sugugi sitsiline ja litsid polegi päris litsid 

Kalamaja Žoriku ausambast paar sammu eemal kõrgub paksu tüve ja nõiduslikult rippuvate okstega vana kasepuu, mille all on reas umbes 50 Saksa päritolu tormilaternat. Kui lisandub veel kase viimsetele lehtedele jahti pidav ulguv tuuleiil, muutub see novembriõhtu eriti kummituslikuks. Kuid hirmu pole aega tunda – Sitsi litsid ootavad!

Nii jääbki kõhedustunne siia kogunenud laternamatka „Sõjatehas ja Sitsi litsid“ osalejate uudishimule alla ja kõik laternad leiavad endale selleks õhtuks peremehe, kes neid mööda Karjamaa asumit ringi hakkaks vedama. Lisaks jagab matkajuht Mihkel Reile osalejatele paari peale ka raadiosaatjad, et tema jutt ikka iga matkaja kõrvu kostaks.