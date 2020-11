Kübereksperdid: petturid leiavad alati võimaluse, kuidas inimeste hirmudele panustada 

Paljud uued pettused tuginevad ka sellele, et inimestel ei ole võimalik hetkel reisida. „Reisimispiirangute tõttu ei saa näiteks kindlaks teha, kas ettevõte, kellega koostööd alustati, on üldse päriselt olemas,“ toob Tankler näite. Sama lugu on ka armupettustega – armunud inimesed on valmis saatma suuri summasid kelmidele, kellega nad pole kunagi kohtunud, lootes, et selle raha eest saab inimene neile hiljem külla tulla.

Kas aga Eesti politsei saab üldse välismaal tegutsevaid küberkurjategijaid kätte? „Eesti omadega saame hakkama, välismaa petturitega on juba raskem. See aga ei tähenda, et välismaalt üldse kedagi kätte poleks saadud,“ selgitab Punak. Näiteks pidas Eesti keskkriminaalpolitsei küberkuritegude osakond eelmisel aastal kinni Rumeenia kurjategijaid, kes olid viimased poolteist aastat erinevate veebilehtede kaudu proovinud saada ligipääsu inimeste pangakontodele ning Smart-ID paroolidele. „Sellepärast ei tohiks kunagi mõelda, et miks mul üldse on mõtet politseile pettusest teatada,“ rõhutab Tankler, et pikas perspektiivis aitab politseid iga infokild. „Siiski tuleks meeles pidada, et me võime ühe pettuse kontrolli alla saada, aga alati ilmub mitu uut selle asemele. Seega on petturite tuvastamisest ja peatamisest veelgi tähtsam inimestele elementaarse digihügieeni õpetamine,“ tõdeb Punak.