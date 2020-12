VALUS TÕDE! Loomaomanikud lasevad kassidel kontrollimatult paljuneda ega hooli tagajärgedest 

Sel aastal on Tartu koduta loomade varjupaigas viibinud 802 kassi ja 207 koera. Neist on tagasi koju pääsenud või uue kodu leidnud 454 kassi ja 197 koera. Tartu koduta loomade varjupaiga projektijuht Kirke Roosaar aga ennustab, et varjupaigas viibinud kasside arv tõuseb aasta lõpuks tavapäraselt tuhande ringi.

Eesti Maaülikooli väikeloomakliiniku loomaarsti Rainer Hõimu sõnul peaks tänapäeval olema loomade steriliseerimine ja kastreerimine norm. „Kui omapäi käivaid kasse on rohkem, siis nad saavad kokku ja paljunevad, sest niimoodi on loodus tehtud.“

Eestimaa Loomakaitse Liidu juhatuse liikme Kaija Paalbergi sõnul võivad kassi steriliseerimata või kastreerimata jätmisel olla erisugused põhjused, näiteks vanema inimese veendumus selle kohta, et looma ei tohi sandistada.

Varjupaiga projektijuht Roosaar ütles samuti, et mõni inimene ei soovigi loomal midagi ära lõigata, ning sõnas, et inimeste rahaline seis võib olla piiratud. Paalberg aga lausus, et kui on tahtmine ikkagi oma looma steriliseerida või kastreerida, siis see võimalus tegelikult leitakse.

Paalbergi sõnul ei vasta tõele ka inimeste arvamus selle kohta, et kassil peaks olema vähemalt üks pesakond. „Kassil on endal lihtsam, kui tal ei ole poegi ega jooksuaega olnud.“

Loomaarst Hõimu sõnul on murekohaks ka kassikolooniates levivad parasitaar- ja nakkushaigused, mida tihtipeale ei ole võimalik ravida ning loomad võivad olla haiged kogu oma eluea. Paalberg sõnas samuti, et suur osa kolooniates elavatest kassidest on haiged.