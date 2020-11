Loomaomanikud lasevad kassidel kontrollimatult paljuneda 

Roosaare sõnul püüab varjupaik vähegi ravitava haiguse korral loomi ravida. Ta ütles, et kassidele tehakse enne operatsioonile minekut test, millest tihti selgub, et neil on immuunpuudulikkuse viirus. Ta lisas, et sama test näitab ka seda, kas kassil on nakkuslik verevähk. Roosaar sõnas, et varjupaiga töötajad hindavad saabumisest alates 14 päeva jooksul looma iseloomu ja muutusi käitumises ning juhul kui on tegemist metsiku loomaga, siis pannakse ta magama.