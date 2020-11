NÄDALAVAHETUSEL SAJAB LUND! Need asjad tuleks sõidukil kindlasti enne külmade tulekut üle vaadata 

Olgugi et lume moodi lörtsi oleme sel sügistalvel näinud vaid päevaks-paariks, on pimedus, hoovihmad ning mõnel pool ka hommikune libedus juba igapäevased kaaslased. Eelolevaks nädalavahetuseks lubab riigi ilmateenistus ka lund. Et talv ei tuleks autorooli istujale ootamatult, tuleks maanteeameti soovitusel enne külmade tulekut sõiduk hoolega üle vaadata.

1. Vaheta rehvid õigeaegselt

Talverehvidega sõitmise kohustus hakkab kehtima alates 1. detsembrist, lamellrehvidega võib sõita aastaringselt. Loe lähemalt siit, millele enne rehvivahetust tähelepanu peaks pöörama.