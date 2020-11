ÕNNE SAAB OSTA KÜLL! Teadlased: nende kolme asja peale raha kulutades oled eluga rohkem rahul 

Aja ostmine võimaldab inimestel pühendada end lähedastele suhetele. Foto: Nate Johnston / Unsplash

Kuigi öeldakse, et raha eest õnne osta ei saa, on see väide nüüd teadlaste poolt ümber lükatud. Nimelt avaldasid Harvardi, Briti Columbia ja Simon Fraseri ülikooli teadlased hiljuti uuringu , mille tulemustes tõdevad, et kolm järgmist kulutust viivad sind suurema õnnetunde ja heaoluni.