ÕPIME SELGEKS: kuidas kududa palmikutega mütsi? 

Foto: Marika Parika

7. Pärast viimast palmikute keeramist alusta silmuste kahandamisega.

1. kahandusring: koo kõik pahempidised silmused omavahel kokku. Nüüd on varrastel 84 silmust.

2. kahandusring: koo võrdsete vahedega kokku 14 silmust. Nüüd on varrastel 70 silmust.

3. kahandusring: koo võrdsete vahedega kokku 14 silmust. Nüüd on varrastel 56 silmust.

Koo kahandused üksteise kohale või hajuta. Koo kahandusread samas rütmis, kuni varrastele on jäänud 28 silmust. Koo kõik silmused kahekaupa kokku.