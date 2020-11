VIDEO | Sõlmi ise Ladina-Ameerika mustritega populaarne sõbrapael! 

Foto: Marika Ohha

Traditsioonide järgi tuleb käepael valmistada ise, siis on selle sisse sõlmitud ehedad tunded, soovid ja õnn. Kui käepael on ümber käe kinni seotud, peab kandja midagi soovima (mõne uskumuse järgi suisa kolm soovi). Käepaela ei tohi ise ära võtta, seda tuleb kanda nii kaua, kuni see ära kulub ja katki läheb. Soovid täituvad siis, kui käevõru on lõpuni kantud.