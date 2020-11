Kontaktid nüüd olemas! Valminud on kohalike toidu- ja joogitootjate andmebaas

Andmebaasis saab tootjaid ning tooteid otsida nii maakonna kui ka tootekategooria järgi. Foto: Caroline Attwood / Unsplash

Kevadise eriolukorra ajal sai selgeks, et Eesti tarbija tahaks kohalikult tootjalt otse toitu osta, kuid kontakte leida polnud sugugi lihtne. Nüüd on valminud veebirakendus, kust leiab hetkeseisuga 145 ettevõtet ning nimekiri on täienemas, vahendab Geenius.ee