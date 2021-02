EKSPERIMENT | Kas mürasummutavad kõrvaklapid tekitavad tõesti õndsa vaikuse? 

Mürasummutavate kõrvaklappide peamine ülesanne on tekitada keset kärarikast ruumi sinu kõrvus piisav vaikus, et saaksid keskenduda oma tegevustele. Kes on hiljuti oma töölaua elutuppa kolinud või kel on töökoht avatud kontoris, võib korralikest klappidest abi saada küll.

Olin kuulnud kogemuslugusid mõnelt tuttavalt, kes on endale soetanud mürasummutavad kõrvaklapid ja kiitnud uut tehnikaleidu taevani. Süvenemata hindadesse või tehnilistesse näitajatesse, pidasin neid sarnaseks tooteks, nagu on väikelastele mõeldud müraklapid, mida saab ehituspoest umbes 20 euro eest.