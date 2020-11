VÄRSKES NIPIRAAMATUS | Juuksurist näitlejatar Kaili Närep: „Kuni pole sõda ja sa oled elus, on kõik hästi!“ 

Teadlased on leidnud, et hea elu määratleb iga inimene ise: elu on hea ja inimene õnnelik, kui ta ise arvab, et see nii on. Seega, kui tunned, et peaksid tegema rohkem, teenima või saavutama rohkem, et siis olla õnnelik, ei pruugi sa seda enda pettumuseks ikkagi kogeda. Õnn ei peitu nurga taga. See on kogu aeg sinuga. Kui märkad head enda ümber ja oled selle eest tänulik, kasvab ka õnnetunne. Vaja on see vaid endas ära tunda ja seda teadvustada.