Näitleja Kaili Närep: „Kuni pole sõda ja sa oled elus, on kõik hästi!“ 

Pärnus elav ja töötav juuksurist näitleja Kaili Närep on nii teatris kui ka teles mänginud väga erinevaid rolle ja teab, kui õrn piir võib olla tegelaskujude ning päriselu vahel. «Kui olin seriaalis «Pilvede all» see õel vastik eit, kartsin pidevalt, et tänaval pannakse mulle kotiga.»

«Sarjas «Pilvede all» Beritit mängides olid kommentaarid igal pool ju sellised, et issand, kui õudne see Kaili Närep ikka on. Nägin, et mind kõõritati küll,» räägib Kaili (50) aastatetagusest ajast. Vaike rolliga seriaalis «Papad mammad» sai ta aga taas positiivsesse valgusse. «Kõik tahtsid mind järsku kallistada ja minuga pilti teha, lapsed autogrammigi,» räägib ta rõõmsalt näitlejatöö eripäradest.