Eesti inimesed arutlevad: mille järgi valida voodipesu? 

Julia Smirnova (37) Viimsist: „Ilusa voodipesuga on voodi nagu kunstiteos.“

Kõige olulisem on mulle voodipesu materjal. Minu lemmikuks on kujunenud popliin, mis on vastu keha mõnus ja mida ei pea pärast pesu triikima. Samuti meeldib mulle satään ja vahel kasutan ka puuvillaseid linu, mille olen ostnud mustri pärast. Kõige rahustavamalt mõjub mulle Provence’i stiilis lilleline voodipesu, millega unne suikudes vahel lausa lillelõhna tunnen. Olen tähele pannud, et linade eelistus käib mul ka kuutsükli järgi. Näiteks ovulatsiooni ajal eelistan siidist voodipesu, sest siis vajan rohkem õrnust. Üldse ei meeldi mulle aga linane voodipesu, sest see näeb alati kortsus välja.

Tunnistan, et voodipesust on saanud mul kinnismõte ja nii on minu uude koju kogunenud kümme erinevat komplekti. See ongi hea, sest nii saan vajadusel pesu vahetada kasvõi kolme päeva tagant!

Viimasel ajal olen avastanud Pärnu Wendre tehase toodangu, kus on soodsad, kuid väga kvaliteetsed, moodsad ja ilusa mustriga satäänist komplektid. Erilisteks puhkudeks ei ole mul kahju ka rohkem kulutada, näiteks eriti glamuursele Jessica Johnsoni voodipesukomplektile.“

Sirje Maasikamäe (57) Harjumaalt: „Triigin voodipesu, sest mind häirib sellel väikseimgi korts.“

„Voodipesu juures on nii palju asjaolusid, mis mõjutavad, kas see meeldib mulle või mitte: värv ja mustrid, materjal, hind ja isegi mälestused. Kõige esimesena köidavad mu tähelepanu mustrid ja kangad, kuid kõige olulisem on linade pehmus, seega eelistan alati satäänist voodipesu. Kindlasti peab satäänist olema padjapüür, muuga võin veel kompromissi teha. Näiteks olen mõnikord soodusmüügilt ostnud satäänist padjapüüri, mõtlemata, kas see ülejäänud voodipesuga sobib. Muidugi võiks voodipesu olla kenasti komplektis, aga kui on valida mugavus või ilu, eelistan ikka pehmust põse all. Nii mõnigi ilusa mustriga puuvillane voodipesu on jäänud kasutamata, sest see on minu jaoks liiga kare.